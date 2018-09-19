Niğde Belediyesi'nden Kırtasiye Yardımı

Eğitime verdiği destekle adından söz ettiren Niğde Belediyesi yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı kırtasiye desteğini bu yıl da sürdürdü. Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen kırtasiye yardımı Gönül Kapısı Market'te yapıldı. Okul ve yaş gruplarına göre çeşitlendirilen kırtasiye malzemeleri yeni öğretim yılına başlayan çocukların yüzünü güldürdü.

“Hemşehrimize her zaman her konuda destek olmaya devam ediyoruz'” diyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Öğrencilerimize destek vermeye devam ediyor, eğitimleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze kayıtlı yüzlerce ailemizin evladına kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. Eğitim hayatlarında bir nebze de olsa katkımızın olması bizleri mutlu ediyor” dedi.