Niğde Belediyesinden şehre nefes aldıran dokunuşlar

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Şehit Ömer Halisdemir meydanında başlattığı çalışmalar kapsamında Belediye önünün yeşillendirilmesini sağladı. Yapıldığı günden beri boş bir halde duran meydanı dinlenme yerleri ve ağaçlarla süslenmesini sağlayan Belediye Başkanı Rifat Özkan söz verdiği gibi alanı halkın kullanacağı bir yer haline getirdi.

Belediye imkanları ve öz kaynaklarını kullanarak çok sayıda projenin 11 ay içerisinde hayata geçmesini sağlayan Belediye Başkanı Rifat Özkan, Şehit Ömer Halisdemir Meydanında ki değişim çalışması ile vatandaşların soluklanacakları nezih bir ortam oluşturdu.

Belediye önünde yapılan çalışmalar kapsamında kullanılan ağaç ve yeşil bitkiler geçmiş yıllarda Niğde Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından alınmış ve belediye fidanlığında mevcut olan bitkilerden oluşuyor. Bitkilerin dikimi için kullanılan saksılar ise; Belediye fidanlık atölyesinde belediye personeli marangozlar tarafından belediye öz kaynakları kullanılarak imal edildi.

Niğde'de park ve yeşil alan sayısını arttıran Niğde Belediyesi, belediye önüne yaptığı meydan ile bu çalışmalara yenisini ekledi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Belediye önündeki betonlaşmış görüntünün ortadan kalkması için ve vatandaşın soluk alıp hoşça vakit geçirebileceği bir meydan düzenlemesi yaptık. Bir sözümüzü daha gerçekleştirdik. Belediyemiz önü Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nı vatandaşımızın soluklanacağı bir mekan haline getirdik. Niğde'mize hayırlı olsun” dedi.

Yenilenen haliyle Ömer Halisdemir Meydanı'nda yeşil ve açık alanlar, oturma alanları görselliği ile meydana renk katacak bitkiler yer alıyorç Büyük beğeni toplayan meydan düzenlenmesine ilgi gösteren vatandaşlar selfie çekilmeyide ihmal etmiyor.