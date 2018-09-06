Niğde Belediyesinden Vatandaşa Dondurma İkramı

Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında hazırlanan dondurma tırı, Niğde’ye geldi.

Yüzlerce vatandaş meşhur Maraş dondurmasının tadına bakarken, tırın önünde uzun kuyruklar oluştu. Festival için özel hazırlanan dondurma tırı da festival tarihine kadar şehir şehir gezerek dünyaca ünlü Maraş dondurmasını vatandaşlarla buluşturuyor. Dondurma tırının bugünkü durağı Niğde oldu.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar’ın da dondurma kestiği etkinlikte yüzlerce kişiye dondurma ikram edildi.

Dondurmayı keserle kestikten sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç beye teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ın dondurması soğuk ama yüreği sıcak insanları burada. Rektörümüz Muhsin Kar Bey ve rektör yardımcımız sayın İlyas Bey bu dondurmanın Niğde’ye ikram edilmesi noktasında çok efor sarf ettiler kendilerine teşekkür ediyorum. Bende bir Çamardılı olarak şunu belirtmek isterim ki Çamardı da dondurmada gayet iyi, Maraş dondurması da gerçekten fevkalede çok teşekkür ediyorum. Dondurmalar Kahramanmaraş’ın ikramıdır. Vatandaşlarımıza afiyet olsun” dedi.