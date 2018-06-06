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06 Haziran 2018 12:50

Niğde Belediyesinden Yeşillendirme Atağı

Niğde Belediyesi, şehrin her yerinde yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde Belediyesinden Yeşillendirme Atağı

06 Haziran 2018 12:50


Niğde Belediyesi, şehir estetiğini geliştirme hedefi doğrultusunda başlattığı yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şehir girişleri düzenleniyor, DİTAŞ kavşağında başlatılan çalışmalarla kavşakta bulunan beton görüntüsü ortadan kaldırılarak yeşillendiriliyor.


Kent estetiğine katkı sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Orta refüjler ve kavşaklarda kullandığımız mevsimlik çiçeklerimizle vatandaşlarımızı göz dolduran bir çevreyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha yeşil bir Niğde hayal ediyor, bunun için çalışıyoruz. İlimizdeki yeşil alanları korumak ve gelecek nesillerimize taşımak adına, yaşanabilir ve daha temiz bir çevre için canla başla çalışıyoruz. Bu bağlamda tüm hemşehrilerimizin 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutluyorum” dedi.




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