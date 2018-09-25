Niğde Belediyesinin aşure ikramları başladı

Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik; Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

YARDIMLAŞMAK VE PAYLAŞMAK BİZİM İÇİN ÖN PLANDADIR

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ile birlikte öğrencilere kendi elleriyle aşure ikram eden Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Yardımlaşmak ve paylaşmak bizim için her zaman ön plandadır. Mübarek Muharrem ayında Niğde Belediyesi olarak da vatandaşlarımıza aşure ikram ediyoruz. Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ve bereketin sembolü olan aşure ikramlarımız şehrimizin farklı noktalarında da devam edecek” dedi.

İkinci aşure ikramı ise Pazartesi Pazarı'nda yapıldı.