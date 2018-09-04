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04 Eylül 2018 12:33

Niğde Belediyesinin Önü Yeşillenecek, Aile Çay Bahçesi Olacak

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Belediye önünün yeşillendirmek ve ve aile çay bahçesi oluşturmak için çalışmalara başladı.

Niğde Belediyesinin Önü Yeşillenecek, Aile Çay Bahçesi Olacak

04 Eylül 2018 12:33


Her zaman vatandaşın istekleri için çalışan ve Niğde’nin daha çok gelişmesi için katkı sunan Belediye Başkanı Özkan gece gündüz çalışıyor, şehre her geçen gün yeni hizmetler sunuyor. Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaşın dinlenebilmesi, rahatça vakit geçirebilmesi için belediye önünde yepyeni bir çalışmanın startını verdi.


Meydanda ki çalışmalar tamamen Belediye imkanları ile yapılacak


Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Özkan; “Belediye önündeki çalışmamız ile meydanı yeşillendirerek boş bir meydan olma durumundan çıkartarak, vatandaşımızın oturup dinlenebileceği sohbet edebileceği bir meydan haline getireceğiz. Üzerinin düzenlenmesi yapıldıktan sonra bilindiği gibi oradaki andezit taşları oynuyordu, bir düzensizlik vardı. Yağmur yağdığında kırık andezit taşları nedeniyle vatandaşlarımız yürüyemiyor, basılan her yerden üstlerine su sıçrıyordu. Şehrin merkezinde halkımızın çay içip dinleneceği yeşil alanlar çok az. Sadece Şadırvan parkı var ve orası da tamamen dolu. Oraya da alternatif olsun. Şehrimiz nüfusu artıyor, ihtiyaçlar gün geçtikçe çoğalıyor. Hizmet ederken en önemlisi yaşam döngüsü içerisinde artan ihtiyaçlara belediye olarak cevap verebilmek. Bizde bunu yapmanın gayretindeyiz. Daha geniş alanlı belediyemizin önünde ciddi bir aile çay bahçesi olsun diye düşündüm. Hem yeşillendirme, hem de bahçe mobilyalarıyla donatılmış rahatça vakit geçirilebilecek alan haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.




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