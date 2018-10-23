Niğde Belediyesiyle kavşaklar rengarenk

Niğde Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında kavşak yeşillendirme çalışmalarıyla şehir güzelleştiriliyor. Kısa sürede tamamlanarak hizmete alınan projelerle şehir her geçen gün yeni bir çehreye sahip oluyor. Bor Yolu üzerindeki Devlet Bahçeli Bulvarı kavşağında yeşillendirme çalışmaları göz dolduruyor. Yolun Sazlıca Kavşağı'na uzanan bölüm de geçtiğimiz aylar içerisinde düzenlenerek şehir girişine yakışır hale getirilmişti.

Kent estetiğine katkı sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Vatandaşlarımızı göz dolduran bir çevreyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mevsimlik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz tüm renkleriyle daha güzel bir Niğde” dedi