Niğde Belediyesi’yle Parklar Daha Güvenli

Bu doğrultuda ilk uygulama İlhanlı Parkı’nda başlatıldı.

Parkları daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Niğde Belediyesi, özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parkları, 7 gün 24 saat gözetleyecek kamera sistemleri kuruyor.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın talimatıyla Niğde Belediyesi tarafından parkların dört bir köşesini gören güvenlik kameraları kuruluyor.

Hemşehrilerinin huzur ve mutluluğunun kendileri için öncelikli olduğunu ifade eden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Daha yaşanabilir bir Niğde için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmet noktasında birçok ilki gerçekleştiriyor, önemli yatırımları şehrimize kazandırıyoruz. Tüm bu hizmet ve yatırımların yanı sıra vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için imkanlarımız doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda parklarımızı güvenlik kameralarıyla daha güvenli bir hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Özkan; “Parklarımızda çocuklarımızın güvende oynamaları ve ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla parklara getirmesi amacıyla bir kamera sistemi kurduk. Bu sistemle parklarımız 7 gün 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenecektir. Niğde Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için il sınırlarımızda her türlü tedbir için destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kurulan güvenlik kameralarından memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’a teşekkürlerini iletiyor.