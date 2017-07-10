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10 Temmuz 2017 16:29

Niğde Belediyespor Beyaz Grupta mücadele edecek

206-2017 sezonunda 2.

Niğde Belediyespor Beyaz Grupta mücadele edecek

10 Temmuz 2017 16:29

Lig Kırmızı grupta mücadele eden Niğde Belediyespor bu yıl 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek.


Geçen yıl 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve üst sıraları zorlayarak ligi 9. sırada bitiren Niğde Belediyespor saat 15.00’da çekilen kuralar sonucunda Beyaz Grupta yer aldı.


Yeni sezonda kadrosunda büyük değişiklik yaparak başarılı transferlere imza atan Niğde Belediyespor’un Beyaz Gruptaki rakipleri şu şekilde; ‘‘Altay, Bandırmaspor, Bugsaşspor A.Ş., Fatih Karagümrükspor A.Ş., Fethiyespor, Gümüşhanespor, Hacettespor, kahramanmaraşspor A.Ş., Karşıyaka, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukspor, Nazilli Belediyespor, Pendikspor, Sakaryaspor A.Ş., Silivrispor, Şanlıurfaspor, Zonguldak Kömürspor ’’ oldu.




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