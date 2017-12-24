Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 16:07

Niğde Belediyespor yeni başkanını seçti

Niğde Belediyespor Kulübü’nün yeni başkanı Recep Canıtez seçildi.

Niğde Belediyespor yeni başkanını seçti

24 Aralık 2017 16:07


Niğde Belediyespor Kulübü olağanüstü kongresi Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongrede Recep Canıtez Niğde Belediyespor Kulübü’nün yeni başkanı oldu.


Yeni Başkan Canıtez şunları dedi: “bilindiği üzere Niğde Belediyesporumuz, belirli zorluklara girmişti. Bizlerde Niğde esnafları olarak taşın altına elimizi sonuna kadar kolumuza kadar koymaya karar verdik. Niğde Belediyespor hepimizin, bizler üzerimize düşen görevi yerine getireceğimize inanıyorum” dedi.


Genel Kurula Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, dernek üyeleri ve taraftarlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
4
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    4°C
  • Salı
    Sisli
    8°C
  • Çarşamba
    Sisli
    8°C
  • Perşembe
    Sisli
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç