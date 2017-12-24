Niğde Belediyespor yeni başkanını seçti

Niğde Belediyespor Kulübü olağanüstü kongresi Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongrede Recep Canıtez Niğde Belediyespor Kulübü’nün yeni başkanı oldu.

Yeni Başkan Canıtez şunları dedi: “bilindiği üzere Niğde Belediyesporumuz, belirli zorluklara girmişti. Bizlerde Niğde esnafları olarak taşın altına elimizi sonuna kadar kolumuza kadar koymaya karar verdik. Niğde Belediyespor hepimizin, bizler üzerimize düşen görevi yerine getireceğimize inanıyorum” dedi.

Genel Kurula Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, dernek üyeleri ve taraftarlar katıldı.