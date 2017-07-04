Niğde Belediyespor’da ilk kamp 10 Temmuz’da giriyor

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Niğde Belediyespor, ilk kampına 10 Temmuz’da giriyor.

Niğde Belediyespor, bu yıl kadrosuna kattığı 15 yeni oyuncusu ile 10 Temmuz’da ilk kampını Niğde’de yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediyespor Kulübü Başkanı Bayram Özmen, “Şu an 7 oyuncumuz geçen sezondaki kadromuzdan kaldı. Onun yerine 15 oyuncuyu transfer ettik. Yurt dışından 3 adet oyuncumuz ilk etap kampımıza katılacak. Eksik gördüğümüz bölgelere de bir yada iki transfer takviyesi yapabiliriz. 10 Temmuz itibariyle takımımız ilk etap 5 günlük bir süre içerisinde ilimizde çalışmalarını sürdürecekler. Daha sonra 15 Temmuz’da Nevşehir ilinde 13 günlük 1. etap kampı yaparak, 3 gün iznin ardından 13 günlük bir Kızılcahamam kampımız olacak. Daha sonra şehrimize geri dönecekler” dedi.

Niğde Belediyespor’dan ayrılan futbolcular hakkında da açıklamalarda bulunan başkan Özmen, “Şu ana kadar İbrahim Alan bizde kiralık olarak oynuyordu. Andaş Güleryüz, Mustafa Özgen, Kalecimiz Cihan Şentürk, Mustafa Cevdet, Hamdi Bayraktar, Ardahan Gündoğdu, Alaaddin Tos takımımızdan ayrıldı. Kendilerine takım bulmaları konusunda görüştük. Önümüzdeki günlerde takım bulur iseler takımımızdan resmi olarak ayrılmış olacaklar” diye konuştu.

Yeni sezondaki bilet fiyatları için yönetim kurulunun almış bir kararı olmadığını söyleyen Başkan Bayram Özmen, “2016-2017 sezonunda bilet fiyatlarımız 5 TL ile 10 TL arasında devam etmişti. Bu yıl yönetim kurulumuzun almış olduğu bir karar yok. Önümüzdeki günlerde bilet yeni bilet fiyatları ile ilgili açıklama yapacağız" şeklinde konuştu.