Niğde Belidiyesinden su kesintisi açıklaması

Niğde Belediye Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada "Kız Öğrenci Yurdunda Su Kesintisi İsyanı" haberinde geçen suçlamanın Niğde Belediyesiyle ilgili olmadığı ifade edildi.

Kampüs içerisinde yer alan kız öğrenci yurdu inşaatının yeni olduğunun tespit edildiği sorunların inşaat halindeyken yapılan alt yapı çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi.

Niğde Belediyesinden yapılan açıklamada; "Belediye olarak Yurtların bulunduğu kampüs bölgesine kadar 7 barlık basınçla su ulaştırılmaktadır. Kampüs alanı içerisinde ki alt yapı çalışması ve alt yapı bilgileri alan içerisinde yer alan idareye aittir" denildi.

Niğde Belediyesinden yapılan yazılı açıklama şu şekilde; "Geçtiğimiz günlerde kampüs alanı içerisinde gerçekleşen su sorunu olayına tek taraflı olarak bakılarak kurumumuzdan bilgi sorulmadan görüş alınmadan doğruluğu teyit edilmeden suçlama yapılmıştır. Habercilik ilkeleri dışında bir tavırla bazı basın yayın organlarınca "Kız Öğrenci Yurdunda Su Kesintisi İsyanı" başlığı altında servis edilen haberde Niğde Belediyesi hedef gösterilerek kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir.

Bu nedenle Niğde Belediyesi kamuoyuna sunulan bu yanlış bilgiyi düzeltme gereği duyarak yazılı bir basın açıklaması yapmıştır.

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Fadimana Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu'nda suların kesildiğini öne süren öğrenciler, duruma tepki gösterdi. Yurtta 3 gündür suların düzgün akmadığını ve asansörlerin çalışmadığını iddia eden öğrenciler, bahçeye inip, ellerindeki metal eşyalarla ses çıkartarak durumu protesto etti. Bahçedeki öğrencilere açıklama yapan yurt yetkilileri, su kesintisinin kendilerinden kaynaklanmadığını, bakım onarım olduğunu, konunun belediye ile ilgili olduğunu söyledi. Yurt yetkililerinin daha önce kesinti yapılacağına dair kendilerine bilgi vermediğini belirten öğrenciler, sık sık bu sorunların yaşandığını dile getirdi" şeklinde internet gazeteleri, yazılı ve görüntülü basın yayın organlarının yanı sıra sosyal medyada yer alan haberde adı geçen kız öğrenci yurdu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs alanı içerisinde yer almakta olup, yurt yetkilisinin söylediği iddia edildiği gibi, bu bölgede Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından her hangi bir bakım onarım çalışması bulunmamaktadır. Kaldı ki planlı yapılacak bakım ve onarım çalışmaları olduğunda Belediyemiz ilgili müdürlüğü tarafından kamuoyuna açıklama yapılarak tedbirli olmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunulmaktadır.

Kampüs alanı içerisinde yer alan Fadimana Halisdemir Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerimizin yaşadığı sorunlardan biri olan su kesintilerinin gerçek sebepleri öğrencilerimize veya basına ifade edilmeden kolay yoldan belediyeye yüklenmesi konusunu da kamuoyunun taktirine bırakıyoruz.

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs alanı bölgesine yetecek ve artacak derecede basınçlı su verilmektedir. Yaşanan sorun Kampüs alanını kapsayan bir sorun olmayıp, sadece inşaatı yeni yapılan yurt binasından kaynaklanmaktadır.

Basında yer alan haberler üzerine Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, Niğde Belediyesi tarafından daha önce yurt binası inşaat halindeyken ilgili idarenin bilgisi dahilinde 110'luk olarak döşenen içme suyu hattının daha sonra ki geçen zaman içerisinde (yurdun inşaatının bitme döneminde) 70'lik içme suyu hattına dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Niğde Belediyesi tarafından Yurt alanının bulunduğu kampüs girişine kadar su 7 barlık basınçla ulaştırılmasına rağmen, kampüs içerisinde firma tarafından değiştirildiği tespit edilen borular nedeniyle içme suyu kız öğrenci yurduna 2 barlık basınçla ulaşmaktadır. Yeni inşaatı tamamlanıp ilgili idarece teslim alındığı ifade edilen yurt binasındaki su kesintilerinin sebebi Niğde Belediyesi değildir. İlgili Kız Öğrenci Yurdunda yeni inşaat olması nedenleriyle yaşanıldığı ifade edilen bir çok sorunun biride su kesintisi olabilir. Ancak bu su yetersizliğinin sebebi de yukarıda ifade edildiği gibidir. Ve kurumumuz Niğde Belediyesi ile alakalı değildir.

Çözüm odaklı çalışan Niğde Belediye Başkanlığımız sorun ne olursa olsun çözümü için yinede gayret sarf ederek yurda tankerlerle su takviyesinde bulunmuştur. Gurbetten gelip vatanımız, milletimiz için, gelecekleri için okuyan, yurdun dört bir köşesindeki ailelerin Niğde'mize emanet ettiği öğrencilerimizin bu sorununa Niğde Belediye Başkanımız Sayın Rifat Özkan duyarsız kalmamış, su kesinti sorunun belediyemizle alakası olmamasına rağmen çözümü için belediyemiz ilgili müdürlüğüne talimat vermiştir.

Yurt inşaatının temelden yapılırken alan içerisinde belediye tarafından döşenmeyen yetersiz su hattı, Niğde Belediyesi tarafından yaklaşık iki katı genişliğinde 110 çapında su hattı olarak yenilenerek öğrencilerimizin su sorunu giderilecektir.