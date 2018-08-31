Niğde beyaz lahana üretiminde Türkiye birincisi

Lahana üretiminin yoğun olduğu Sazlıca ve Kaynarca bölgelerinde çiftçileri ziyaret eden Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar; beyaz lahana üretiminin tufanda olarak başladığını, Eylül ayı içerisinde de kışlık lahana hasadı ile devam edeceğini söyledi.

Kenar açıklamasında Niğde’nin lahana ile ön plana çıkan bir il olduğunu vurgulayarak; "Türkiye genelinde Samsun’dan sonra Niğde lahana üretiminde 2’inci sıradadır. Beyaz lahana üretiminde de birinci sıradadır. Beyaz lahana üretimi tufanda olarak başladı. Eylül ayı içerisinde de kışlık lahana hasadı ile devam edecek. Kasım ayına kadar da bu hasat devam edecek. Mevsimsel olarak bu sene bazı sorunlar yaşasak da rekoltemiz 15 bin dekarda 90 bin ton kayıtlı lahana hasat beklentimiz var. Kayıtlı olmayan ekimlerle bu sayı 100-120 bin civarında lahana üretimi Niğde’de olacağını tahmin etmekteyiz. Tufanda olarak giden lahana yaklaşık tane 2 ila 2,5 lira fiyat görmektedir. Fiyatın fazla yüksek olmadığını görmekteyiz, üretim faaliyetlerine baktığımız zaman. 1,5 liraya yakın üretim maliyetimiz vardır. Tufanda olmasına rağmen fiyatın düşük olduğunu görüyoruz. Görünüyor ki önümüzdeki günlerde fiyatı biraz daha aşağı çekilebilir. Bizim gönlümüz istiyor ki bu fiyatlar bu civarda kalsın. Çiftçilerin kazanabilmesi için fiyatların bu fiyatlarda kalmasını düşünüyoruz” dedi.

Lahana üreticisi Mustafa Yavuz ise para kazanmaları için 3 TL’den satılması gerektiğini ifade ederek; “Lahanalar Mayıs ayında ekim yapıyoruz, 10. ayda söküme başlıyoruz. Fiyatı tarladan 1,5-2 TL civarında maliyeti ise 1 liradır. Para kazanmamız için 3 TL’den satılması gerekiyor. Sökümde işçisi var, gübresi var, nakliyesi var girdilerimiz yüksek gidiyor” ifadelerini kullandı.

Diğer bir üretici Harun Karatoprak da, “Lahanalarımız turfanda olarak hasat başladı. Kalan kışlıklar ise 10. ayı bulacak. Fiyat pazardan 1-1,5 TL arası satılıyor. Bu sene girdiler pahalandı. Gübre, ilaç fiyatları dolardan dolayı yükseldi. Geçen yıl gübreyi 35 TL’ye alıyorduk bu yıl 65 TL’ye alıyoruz. Lahanada tarladan 1,5 TL’ye satılıyordu bu yılda aynı fiyata satılıyor bu da kar elde edemediğimiz anlamına geliyor’’diye konuştu.

Lahana üreticisi Şaban Beşer de, 20 dönüm lahana ektiğini, yarı yarıya fire olduğunu dile getirdi. Beşer; "Akdeniz sineği ve kelebek kurtlanması ve mantar oluştuğu için ilaç kullandık hasadımız azaldı. Geceleri soğuk gündüzleri de çok sıcak olduğu için hasadımız yarı yarıya düştü” dedi.