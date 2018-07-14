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14 Temmuz 2018 10:57

Niğde Bilediye Başkanı Rifat Özkan;

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Niğde Bilediye Başkanı Rifat Özkan;

14 Temmuz 2018 10:57


Belediye Başkanı Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak 15 Temmuz’un Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin nişanesi olduğunu ifade etti.


Belediye Başkanı Rifat Özkan yayınladığı mesajında, “Milletimiz, binlerce yıllık tarihinde sayısız istiklal ve istikbal mücadelesi vermiştir. Son olarak, 15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanan terör örgütü FETÖ mensubu bir grup asker görünümlü hainin kalkıştığı darbe girişiminde, aziz milletimiz, bir kez daha kendi kaderini düşman ellere teslim etmemiş ve askeriyle, polisiyle, siviliyle şehitler vererek demokrasisine, ülkesine ve onuruna sahip çıkmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihini bizler hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü bu tarih bir taraftan vatan hainlerinin devletine ve milletine karşı başkaldırışının tarihi olmakla birlikte diğer taraftan kahraman vatandaşlarımızın nesline uygun birlik ve beraberliğinin sonucu ortaya çıkan İkinci Kurtuluş Destanının tarihidir. 15 Temmuz’da da yüce milletimiz tıpkı Çanakkale’de, Kurtuluş Savaş’ında olduğu gibi tüm fertleriyle, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir. Yeni ve güçlü Türkiye’de hainlerin yeri olmayacaktır. Bu doğrultuda hain darbe girişiminin ikinci yılında demokrasi ve milli iradeye sahip çıkılması gerekiyor. Hiç kimseyi sevindirmeyeceğiz. Acımızı da sevincimizi de yüreğimizde taşıyacağız. Şehitlerimiz daima yüksektedir, onlar en yüksek makama layıktırlar. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek, Devletin bütünlüğü bu bayrağın varlığı, Devletin bekası söz konusuysa gerisi teferruattır” dedi.




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