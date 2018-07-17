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17 Temmuz 2018 14:08

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk;

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, hekimlerin önerdiği ilaç yerine eczacıların farklı bir marka ilaç önermesinin Sağlık Bakanlığı tarafından uygun olduğunu söyledi.

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk;

17 Temmuz 2018 14:08


Çeşitli illerde hekim tarafından tedavi için reçete edilen ilaçların Eczacılar tarafından farklı markalarını vermesine hekimlerden tepki gelmişti. Ancak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Eczacının eşdeğer ilaç önermesinin uygun olduğu belirtildi. Yine Sağlık Bakanlığı tarafından eşdeğer ilaç verilmesine karşı engelleme içerisinde olan hekimlerle ilgili yasal işlem yapılacağını belirtildi.


Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildiğini söyledi; “Eşdeğer ilaçların birbiri yerine ikamesi hem bilimsel, hem de hukuki olarak doğru olduğunu Hekimlerin bunu engellemeye yönelik davranışları ise eğer etik olmayan ilişkilerden kaynaklanmıyorsa bilgisizliktendir”


Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, Yapılan bilimsel çalışmalarda biyoeşdeğer olan ilaçların etkileri de birbirinin aynısıdır. Eşdeğer ilaçların aynı etkiyi sağlamadığı yönünde yapılan propagandaların hiçbir bilimsel ve hukuki dayanağı yoktur. Bilimsel bir veriye dayanmayan bir ilacın etkisiz olduğunu iddia etmek o ilaca karşı yapılmış haksız bir saldırı olup yasalar karşısında suç sayılır. Öte yandan eczacının mesleki hakkı olan farmasötik eşdeğer ilaç verme hakkı etik dışı müdahaleye uğramakta ve hastalar ile eczacılar karşı karşıya getirilmektedir” diye konuştu.




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