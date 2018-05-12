Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 11:25

Niğde Efendibey Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Niğde Belediyesinin şehre kazandırdığı Efendibey Aile Sağlık Merkezinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Niğde Efendibey Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

12 Mayıs 2018 11:25



Aile sağlığı merkezinin önünde yapılan açılışa Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Belediye Başkan Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.



Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Özellikle sağlık alanında belediyeyle sağlık il müdürlüğümüzün iş birliğinde vatandaşlarımızın sağılığı açısından neler yapabiliriz düşüncesiyle sağlık bakanlığımızın da emirleri doğrultusunda semtlerde sağlık hizmetleri sunuyoruz. Sağlık il müdürlüğümüz ve belediyemiz semtlerde vatandaşlarımızın sağlık alanında daha iyi hizmet alabilmeleri için el birliğiyle gönül birliğiyle çalışacağız. Bu tesisin Efendibey Mahallesi sakinlerine ve Niğde’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.



İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu ise yaptığı konuşmada açılışı yapılan sağlık merkezinin hayırlı olmasını diledi.



Açılıştan sonra Başkan Özkan protokol üyeleriyle birlikte sağlık merkezini gezerek incelemelerde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
15
°
C
  • Cumartesi
    15°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç