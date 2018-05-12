Niğde Efendibey Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Aile sağlığı merkezinin önünde yapılan açılışa Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Belediye Başkan Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Özellikle sağlık alanında belediyeyle sağlık il müdürlüğümüzün iş birliğinde vatandaşlarımızın sağılığı açısından neler yapabiliriz düşüncesiyle sağlık bakanlığımızın da emirleri doğrultusunda semtlerde sağlık hizmetleri sunuyoruz. Sağlık il müdürlüğümüz ve belediyemiz semtlerde vatandaşlarımızın sağlık alanında daha iyi hizmet alabilmeleri için el birliğiyle gönül birliğiyle çalışacağız. Bu tesisin Efendibey Mahallesi sakinlerine ve Niğde’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu ise yaptığı konuşmada açılışı yapılan sağlık merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Açılıştan sonra Başkan Özkan protokol üyeleriyle birlikte sağlık merkezini gezerek incelemelerde bulundu.