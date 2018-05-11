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11 Mayıs 2018 13:18

Niğde Efendibey Mahallesi Semt Pazarı açıldı

Niğde Belediyesi’nin vatandaşın hizmetine sunduğu Efendibey Mahallesi Semt Pazarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Niğde Efendibey Mahallesi Semt Pazarı açıldı

11 Mayıs 2018 13:18


Açılıştan önce Belediye Başkanı Rifat Özkan tezgahları tek tek gezerek pazarcı esnafıyla sohbet etti.


Kapalı pazaryerinin açılışına Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Niğdemizde haftanın 7 günü pazarlar açılıyor. Bu pazarlar içinde Perşembe Pazarı dışında 6 tane pazarımız kapalı pazaryerine kavuştu. Niğde büyüyor gelişiyor, Niğde’de haftanın yedi günü her gün bir semtte olmak üzere yedi Pazar kuruluyor. Kapalı pazaryerlerimiz sayesinde şehrimizin her mahallesindeki vatandaşımıza taze sebze ve meyve gidiyor. Vatandaşımızın talepleri üzerine hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.


Pazaryerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Özkan; “Kapalı pazaryerinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kapalı pazaryerimizin semtimize ilimize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” diye konuştu.


Protokolün açılış kurdelesini kesmesiyle Efendibey Mahallesi Kapalı Pazaryeri hizmete sunuldu.




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