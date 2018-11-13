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Niğde Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Orhan güven tazeledi

Memursen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi 6.

Memursen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi 6. Genel Kurulu yapıldı.


Kültür Merkezinde gerçekleşen genel kurulunda şube Başkanı Hasan Orhan güven tazeledi.


Başkan Orhan, “Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşen Eğitim Bir-Sen- Niğde Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu neticesinde delegelerimiz, iradelerini sandığa yansıtarak sendikamızı önümüzdeki 4 yıl yönetme görevini tarafımıza tevdi etmişlerdir” dedi.


Yüklendiğimiz emanetin ve sorumluluğun bilinciyle görevimizi layıkıyla yerine getireceğimizi, mesaimizi daha vizyoner ve daha katılımcı bir sendikal anlayış oluşturmak için harcayacaklarını söyledi.

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