Niğde Emniyet Müdürlüğü bayrama hazır

Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmeleri için polisin sorumluluk bölgesinde ek tedbirler aldıklarını söyledi. Alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve çarşılar gibi bayram öncesi halkın yoğun olarak bulunacağı bölgelerde, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip sayısı arttığını belirten Emniyet Müdürü Kurt, vatandaşları sahte para, sahte altın konularında uyardı. Birinci önceliğin trafik kazalarını en aza indirmek olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, ana yol ve otoyollarda her 10 kilometrede trafik ekiplerinin radar uygulaması yapacağını söyledi.

İl ve ilçe girişlerinde şok uygulamalar yapılacak

Kurt Bayram boyunca alınacak tedbirleri şöyle sıraladı:

"Bayramda birinci önceliğimiz trafik kazalarının olmasını önlemek. İnşallah bayramda bir insanımızın burnu bile kanamadan bayramı atlatmasını istiyoruz. Bayramda yoğunluk oluyor. Sürücülerde gidecekleri yere acele gitmelerinden dolayı trafik kazaları meydana geliyor. Maalesef Yaralamalı, ölümlü, ve maddi hasarlı kazaları önlemek için ekiplerimiz görevinde olacak.Ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında İl ve ilçelerimizin giriş çıkışlarında mutat yol uygulamalarımız var. Ani ve şok uygulamaları yapıyoruz. Beklenmedik yerlerde şahıs sorgulaması yapıyoruz. Anayolda giderken herkes ara yollarda da uygulama yapıyoruz. Hem araç hemde şahıs kimlik kontrolleri yapacağız.

Sivil polisler çarşı pazarda devriye atacak

Sivil ve resmi asayiş ekiplerinin çarşı merkezinde devriye atacağını ifade eden Müdür açıklamasına şu şekilde devam etti: "Arife günü bayram alışverişlerinde yoğunluk oluyor. Olabilecek asayiş olayları hırsızlık, sahte para gündeme gelebiliyor. Dolandırıcılık, yankesicilik olaylarına karşı sivil ve resmi ekiplerimiz vatandaşların yoğun olduğu yerlerde görev yapacak."