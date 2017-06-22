Niğde Emniyeti huzur için çalışmalarını yapıyor

Müdür Kurt, “Türkiye genelinde yanlış bir algı var. Tombala oynamak içtihat kararları ile Yargıtay kararları ile suç olarak görülen bir olgu. Bu oyunun ramazanda oynanması daha farklı değerlendirilmesi gereken bir konudur. Ramazan ayında insanların kendilerine daha fazla çeki düzen verip manevi bir iklime geçilmesi gerekirken, tombala oynamanın geleneksel hale dönüşmesi üzücü bir olaydır. Bunları önlemek için çalışmalarımız devam ediyor. Tombala kumar suçudur. Bizler de tombala oynanan yerlerde denetimlerimizi devam ettireceğiz” dedi.

Fuhuş yapan yaptıran fuhuşa teşvik eden kişilere karşı çalışmalarında devam ettiğini anlatan Emniyet Müdürü Kurt, “Fuhuş yapan yaptıran fuhuşa teşvik eden kişilere karşı planlı çalışmalar yürütmekteyiz. Bunları fiziki ve teknik anlamda takip ediliyordu. Bunlar cumhuriyet savcılığından alınan izinler çerçevesinde yapılan çalışmalar aynı zamanda. Aynı şekilde uyuşturucu madde ile ilgili çok etkili sonuçlar alınıyor. Onları da takip ediyoruz. Uyuşturucu madde kullanan kişiler, ticaretini yapan kişilere karşı da yine gerek teknik planlı çalışmalarımız gerekse normal şok uygulamalarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Bizler gerek uyuşturucu madde kullana kişilere karşı gerek hırsızlık dolandırıcılık gibi masum insanlarımızın canını yakan insanlara karşı gerek kumar ve fuhuş gibi toplumun genel yapısına ahlakını bozan suçlara karşı mücadelemiz etkin bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. Biz bu suçlarla mücadele de en büyük desteği yine vatandaşlarımızdan görüyoruz” diye konuştu.