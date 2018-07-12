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12 Temmuz 2018 12:19

Niğde Emniyetinde rütbe terfisi

Niğde Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şube Müdürü Arif Pehlivan, 3’üncü sınıf emniyet müdürlüğünden 2’nci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.

Niğde Emniyetinde rütbe terfisi

12 Temmuz 2018 12:19

Bir üst rütbeye terfi eden Pehlivan Niğde Emniyet Müdür yardımcılığına getirirdi.


7 yıldır Niğde Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Pehlivan, Niğde’de bir çok başarılı operasyonlara da imza attı.


Pehlivan, Çocuk Şubesi Müdürlüğü yaptığı sırada geliştirdiği bir çok projelerle bir çok genci kötü alışkanlıklardan kurtarmış ve toplumu kazandırılmasını sağlamıştı.


Güvenlik Şube Müdürlüğü de yapan Pehlivan, seçim dönemlerinde, seçimlerin Niğde’de huzurlu geçmesinde de emeği bulunuyor. Güvenlik Şube Müdürlüğünün ardından Niğde Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünü getirilen Pehlivan, uyuşturucu operasyonlarında büyük başarılara imza attı. Yaptığı operasyonlarda yüklü miktarda eroin ve sigara ele geçirilirken, sokak satıcılarına yönelik yaptığı bir çok operasyonlarda ise Niğde’yi satıcılardan temizlenmesinde büyük emekleri bulunan Pehlivan, bir çok genci uyuşturucu batağından kurtarmasıyla tanınıyor.


Pehlivan, öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürüttüğü operasyonlarda büyük başarılar gösterdi. FETÖ’nun Niğde yapılanmasını kısa sürede çözerek Türkiye genelinde terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda başarı gösteren müdürler arasında yer aldı.


Öte yandan Niğde emniyet müdürü yardımcısı 3’e çıktı.




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