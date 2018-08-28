Niğde Gençlik Merkezlerinden “Anne-Kız Kamptayız” projesi

Anne ve kızları kampta teknolojiden ve günlük hayatın monoton yaşamından uzakta birbirlerine daha fazla vakit ayırmanın keyfini yaşıyor. Zamanın ve şartların dönüştürmeye zorladığı aile anlayışımızı korumak ve kendi inancı ve değerleri doğrultusunda topluma değer katacak bir gençlik için, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce birçok proje hayata geçiriliyor. Ailenin kutsallığını, anne, baba ve diğer aile büyüklerine karşı sevgi ve saygı bilincini edinmelerini temin etmek bilincini hayata geçirmek maksadıyla “Anne-Kız Kamptayız!” kampı tertip edildi. Kamp süresince katılımcılara paintbal, okçuluk, mini golf, matrak, halk oyunları, el sanatları, sportif faaliyetler düzenleniyor.