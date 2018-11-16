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Niğde güne karla uyandı

Niğde’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Niğde'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde oturanlar güne karla uyandı.


Meteoroloji Müdürlüğünün uyarısı sonrası Niğde'de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının ilçelerde devam ettiği bildirildi. Niğde Belediyesi ve İl Özel İdaresi, olası yol kapanmalara karşı ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.


Abdullah Gök isimli bir vatandaş, "Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışı bugün başladı. Hastalıklar artmıştı, kar yağışı ile birlikte sona erecek diye düşünüyorum. Allah kimseye kaza bela vermesin. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık ve kışa hazırız" dedi.


Niğde AFAD Müdürlüğü yaptığı uyarıda, Ulukışla-Pozantı, Niğde-Çiftlik, Altunhisar-Çiftlik, Niğde-Çamardı arası başta olmak üzere, kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don hadisesi ile görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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