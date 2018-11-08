Niğde Hizmet-İş Sendikası Engelli ve Gençlik komitesi oluşturdu

Niğde'de geçtiğimiz aylarda faaliyete başlayan Hizmet-İş Sendikası Engelliler Komitesi, Gençlik Komitesi, Kadınlar Komitesi ve Kültür Komitesi oluşturdu.

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, işyeri temsilcileri ile komite başkan ve yardımcılarıyla birlikte Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı makamında ziyaret etti. Heyeti makamında kabul eden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, sendikanın Niğde'deki faaliyetleri nedeniyle başarılı çalışmalarının devamını dilediği Sendika İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Sendikal faaliyetlerimizin il başkanlığı kurulduğu günden beri yoğun bir şekilde devam etmesi sonucu bugün binlerle ifade edeceğimiz üye sayısına ulaştık. Onlarca kurum ve işyerinde temsilci atamalarımızı gerçekleştirip örgütlenmemizi başardık. Yetki aldığımız kurumlardan biri olan Niğde Belediyesinde sözleşme için görüşmelerimiz devam etmektedir. Hizmet-İş Sendikası 40. yılında Niğde'de kurduğu il başkanlığında faaliyetlerini sürdürmekte olup, Niğde'de önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yerini almıştır. Oluşturduğumuz Engelliler Komitesi, Gençlik Komitesi, Kadınlar Komitesi ve Kültür Komitesi ile de faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz” dedi. Sendikal faaliyetler konusunda Hizmet-İş Sendikasının kurulduğu 1979 yılından beri çalışmalarını, üyelerle diyaloğunu gözlemlediğini ve taktir ettiği belirten Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ise; “HAK-İŞ / Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı 6-7 ay önce kurulduğu günden beri çalışmalarıyla adından söz ettirmektedir. Başarı ortadadır. Laf üretenler ürettikleri lafların altında kaldığınız zaman çok güzel gösteriyor. Sendika başkanı ve işyeri temsilcilerimizle yapmış olduğunuz bu ziyaret dolayısıyla teşekkür ediyorum. Komitelerinizi oluşturarak görev paylaşımı yapmak aynı zamanda üye sayısını çoğaltma büyük başarı ve beceri ister. Hep birlikte bunu başardığınızı görüyoruz. Niğde Belediyesinde çalışan işçi personelimiz konusunda almış olduğunuz yetkiyle birlikte sözleşme için görüşmelerimiz devam etmektedir. İnşallah hem belediyemiz hem de işçimiz açısından olumlu bir şekilde sonuçlandıracağız. Sendika başkanınız 20 yıldır Niğde Belediyesi Basın Yayın biriminde çalışmış birisi. Bugünde işçi arkadaşlarının hakkını savunan bir sendika başkanı. Şahsında tüm üyelerinizi, temsilcilerinizi ve komitelerinizi kutluyorum” dedi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı ziyaret eden heyet, daha sonra Niğde Belediyesi personelden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit'i de ziyaret etti. Sendikanın kalabalık bir şekilde Niğde'deki programlara katılımlarını gözlemlediğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit; “Çalışmalarınız konusunda önemli faaliyetler yürüttüğünüzü takip ediyor duyuyor, görüyoruz. Sadece bir sendika binası değil, bir sivil toplum kuruluşu edasıyla komiteler oluşturup faaliyet yapmanız çok güzel tebrik ediyorum. İşyerimizden görevlendirilen temsilcilerinize de başarılar diliyorum” dedi.