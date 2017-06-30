Anız yangınlarının toprağın yapısını bozduğunu ve toprağın içerisindeki faydalı organizmaların öldüğünü söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Asım Baş, çiftçilere anız yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Baş açıklamasında, ‘‘Hasat dönemimiz yaklaşıyor. Bu yılda çok şükür yağışlar fazla oldu. Verim açısından her hangi bir sıkıntımız yok. Fakat bizim yıllardır en büyük sıkıntımız hasat döneminden sonra tarlalarımızın yeni ekim dönemine hazırlanması için yaptığımız çalışmalar esnasında yaptığımız bir yanlış var. Bu yanlışımız anız yangınları oluyor. Tarlada kalanları yakarak tarlanın temizlendiğini düşünüyoruz. Bizim yıllardır başta bakanlığımız olarak üstünde durduğumuz ve düzeltilmesi gereken en önemli konulardan birisidir anız yangınları. Bu anız yangınları ile ilgili Niğde’de çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Niğde’mizin üreticileri ve çiftçileri bu konuda bilinçliler.’’ dedi.

Anız yangını toprağın özelliğini bozuyor

Anız yakmanın tarlalara faydası olmadığını ifade eden Müdür Baş açıklamasında şunları söyledi: ‘‘Bir şeyin yanması o şeyin özelliğinin bozulması demektir. Yani temizlenme değil, özelliğinin bozulmasıdır anız yangını. Anız yangını başta toprağın özelliğini bozuyor, içerisindeki faydalı organizmalar ölüyor, doğanın dengesi bozuluyor ve etrafta bulunan ekili ve dikil tarlalara bahçelerin zarar görmesine de sebep oluyor. Bu neden ile de çok büyük zararlara neden oluyor. Bir gram tarlanın verimine faydası yok. Sadece insanlarımızın pratik olması açısından tarlasının temizlendiğini düşünüyor ama tarlaya verilen zararın boyutunu hiç hesap etmiyor.

Üreticilerimizin hasat döneminden sonra başka bir dikime hazırlıklarında bu yöntemden, bu metottan ve bu yanlış uygulamadan vazgeçmeleri gerekiyor. Yaktıkları takdirde hem kanuni hem de hukuki boyutta bir takım cezaları var.’’