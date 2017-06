Yılmaz Yücel, vatandaşları aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini söyleyen Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel yaptığı yazılı açıklamada şunlara söyledi; ‘‘Ülkemiz ve ilimizin de Temmuz ayı içerisinde Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesi ile sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi beklenmektedir. Mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkarak ilimizde hava sıcaklığının 36-38 dereceye ulaşması beklenmektedir. Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile birlikte yeterince sıvı alınmazsa su ve mineral kaybı sonucu bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilmektedir. Aşırı sıcaklarda ve uzun süre güneş altında kalanlarda güneş çarpması olur, aşırı sıcak havada vücut ısısını ayarlayan terleme mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak, ısının düşürülememesi sonucu ortaya çıkar. Acil olarak tedavi edilmediği takdirde, vücutta kalıcı hasarlara veya hayati kayıplara neden olabilir.’’

Sıcak havalarda bol bol su için

Sıcak havalarda bol bol su içilmesi gerektiğini ifade eden Müdür Yücel, açıklamasının devamında şunları söyledi: ‘‘ Kişinin ateşi 39,5 derecenin üzerinde, derisi kuru, kırmızı ve sıcaktır. Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, göz çukurlarının belirginleşmesi ve görme netliğinin bozulması ile komaya kadar gidebilen şuur bulanıklığı veya kaybı vardır, terleme görülmez. Kişi hemen serin ve hava akımı olan bir yere alınmalı, sıkı giysileri gevşetilmeli, kişi soğutulmaya çalışılmalıdır. Kesinlikle içmesi için sıvı verilmemeli ve en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır. Su yaşamamız için elzemdir. Vücuttaki su oranın yeterli düzeyde tutulması hayati önem taşıdığından vücuttan kaybolan miktarda suyun mutlaka alınması zorunludur. Günde ortalama en az 2- 2,5 litre (12-14 su bardağı) su içmeye, bununla birlikte yaz aylarında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve suları, soda, sebze suları vb. sık sık tüketmeye özen gösterilmelidir. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir.

Sıcaklardan korunmak için önemli bilgiler

Sıcak havalarda beslenmenin önemi ile ilgili bilgi veren Yücel, aşırı yağlı besinlerin tüketilmemesinin faydalı olacağını söyledi. Yücel, ‘‘ Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmelidir. Mümkün olduğunca yağlı besinlerden ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalıdır. Yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır. Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden daha fazla miktarlarda sıvı alınmalıdır. Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Eğer doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya idrar söktürücü ilaç kullanılması söz konusu ise ilgili doktora başvurmak gerekir. Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir.’’dedi.