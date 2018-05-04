Niğde Kayardı Sosyal Tesis’te Çalışmalar Sürüyor

Peyzaj estetiğinin farklı örneklerinin hayata geçirilmek üzere başlatılan sosyal tesiste çalışmalar yoğun bir tempoyla devam ediyor. Çalışan personele kolaylıklar dileyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan çalışmaları yerinde inceleyerek gelinen nokta hakkına ilgililerden bildi aldı.

Kayardı Peyzaj ve Sosyal Tesisi tüm yaş gruplarından insanların dinlenebileceği, spor yapabileceği ve aileleriyle birlikte huzur içerisinde piknik yapabileceği bir park özelliği taşıyacak. Niğde’nin yeşil alan ihtiyacını karşılayabilecek özellikte planlanan Kentpark, modern şehircilik anlayışına uygun bir yaşam alanı şeklinde planlandı.

Yaklaşık 70 bin metrekare alan üzerinde yapılacak olan Kayardı Peyzaj ve Sosyal Tesis Projesi’nde; 1000 metrekare alanda lokanta, 300 metrekarelik alanda iki tane kafe, yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuk oyun alanları, süs havuzları, bakı terası, teleskop ve tesisin tamamı yeşil alan olacak.