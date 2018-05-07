Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 17:56

Niğde Kitap Fuarı’na ilgi yoğun oldu

Niğde Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kitap Fuarı’na Niğdeliler yoğun ilgi gösteriyor.

Niğde Kitap Fuarı’na ilgi yoğun oldu

07 Mayıs 2018 17:56


Ömer Halisdemir Meydanı’nda 4 Mayıs’ta kitapseverlere kapılarını açan, 156 yayınevinin standının yer aldığı ve 100’e yakın yazarın konuk edildiği fuar, her yaştan insanın yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kitap fuarına gelen ziyaretçiler, fuardan kitap almanın yanı sıra ünlü yazarlara kitaplarını imzalatma ve söyleşilerine katılma imkanı da buluyor.


Kitap fuarına olan ilgiden çok mutlu olduklarını belirten Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Halkımız kitap fuarımızda her yaşa hitap eden kitapları bulabiliyor. Buraya gelenler sadece kitap almakla yetinmiyor, düzenlenen imza ve tanıtım günleri ve söyleşilerle de hoş vakit geçiriyor. Çünkü biz belediye olarak okuyan ve okutan bir şehir olmasını arzuluyoruz. Bu konuda halkımızın gösterdiği ilgi ve alaka bizleri de çok mutlu ediyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç