Niğde Kitap Fuarı’na ilgi yoğun oldu

Ömer Halisdemir Meydanı’nda 4 Mayıs’ta kitapseverlere kapılarını açan, 156 yayınevinin standının yer aldığı ve 100’e yakın yazarın konuk edildiği fuar, her yaştan insanın yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kitap fuarına gelen ziyaretçiler, fuardan kitap almanın yanı sıra ünlü yazarlara kitaplarını imzalatma ve söyleşilerine katılma imkanı da buluyor.

Kitap fuarına olan ilgiden çok mutlu olduklarını belirten Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Halkımız kitap fuarımızda her yaşa hitap eden kitapları bulabiliyor. Buraya gelenler sadece kitap almakla yetinmiyor, düzenlenen imza ve tanıtım günleri ve söyleşilerle de hoş vakit geçiriyor. Çünkü biz belediye olarak okuyan ve okutan bir şehir olmasını arzuluyoruz. Bu konuda halkımızın gösterdiği ilgi ve alaka bizleri de çok mutlu ediyor” dedi.