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04 Aralık 2017 14:48

Niğde Kızılca Deresi’nde çalışmalar devam ediyor

Niğde Belediyesi ve Devlet Su işleri’ nin (DSİ) birlikte sürdürdüğü Kızılca Deresi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Niğde Kızılca Deresi’nde çalışmalar devam ediyor

04 Aralık 2017 14:48


Kızılca Deresi’nde devam eden çalışmaları yakından takip eden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan DSİ yetkililerinden ve ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.


Dere üzerinde 4 adet köprü yapıldığını ve bu sayede araç ve yaya trafiğinin rahatlayacağını belirten Belediye Başkanı Rifat Özkan çalışmaların yüzde ellilik kısmının tamamlandığını söyledi.


Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Niğde Belediyesi olarak Kızılca Deresi güzergahında sürdürdüğümüz çalışmalarımız devam ediyor. Asfalt, bordür, kilitli parke ve peyzaj düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla Kızılca Deresi yepyeni bir görünüme kavuşacak” dedi.




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