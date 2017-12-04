Niğde Kızılca Deresi’nde çalışmalar devam ediyor

Kızılca Deresi’nde devam eden çalışmaları yakından takip eden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan DSİ yetkililerinden ve ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Dere üzerinde 4 adet köprü yapıldığını ve bu sayede araç ve yaya trafiğinin rahatlayacağını belirten Belediye Başkanı Rifat Özkan çalışmaların yüzde ellilik kısmının tamamlandığını söyledi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Niğde Belediyesi olarak Kızılca Deresi güzergahında sürdürdüğümüz çalışmalarımız devam ediyor. Asfalt, bordür, kilitli parke ve peyzaj düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla Kızılca Deresi yepyeni bir görünüme kavuşacak” dedi.