Niğde MHP Merkez İlçe Başkanı Öztürk’ün açıklaması

Emin Alper Öztürk yaptı.

Öztürk MHP’den 300 kişi istifa etti haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, önceki yıllarda partide milletvekilliği, belediye başkanlığı, il-ilçe yöneticiliği görevlerinde bulunmuş bir gurubun partilerine karşı ihanet içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Öztürk yaptığı basın toplantısında şunları söyledi; “Partimiz içerisinde önceki dönemlerde yer alan bu gurup içerisinde bazı kişilerin hukuken MHP’li olmasına rağmen fiilen MHP’li gibi davranmadıklarını, Niğde’de MHP’nin seçimlerde zarar görmesi için içeriden her türlü fitne ve fesadı çıkarttıklarını maalesef tüm ülküdaşlarımız şahittir. İl-ilçe yöneticisi iken ilimizde sözde yeni oluşum için organizasyon yapan şahısların o günlerde istifa etmeyip bugünü beklemelerini nasıl anlamalıyız?. Yaz aylarında yaptığımız il ilçe kongreleri ile liste dışında bırakılmaları üzerine mi bu kararır almışlardır?. Adını ‘Ayrıkotu’ olarak nitelendirebileceğimiz bu kişilerin kimisi yönetimlerden düşürülmüş kimisi de ihraç edilmiştir. Yönetimlerden düşürdüklerimiz, ihraç ettiklerimiz halen asılsız sıfatlar kullanarak milletimizi yanıltmaya devam etmektedirler. Lider değişsin diyenlerin tarlada kurultay yapanların gideceği adres belli olmuştur. Artık Türk Milliyetçiliğini yaşayanlar ile Türk Milliyetçiliğini oynayanlar aynı yerde olmayacaklardır. Görülen odur ki bu oluşum, MHP tabanına gözünü dikmiştir. Kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla sözde her kesimi (muhafazakar, sağcı, solcu, komünist, liberal) kucaklayacağını iddia eden bu gurup ne hikmetse sadece Milliyetçi Hareket Partisinin üyelerini istifaya davet etmektedir. Bu ne yaman bir çelişkidir?. Bu ne samimiyetsizliktir?.”dedi.

Partide yer bulamadıklarını için koltuk sevdasında olduklarını belirten Başkan Öztürk, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Adı yeni oluşum olan fakat Milliyetçi Hareket Partisinde bir daha yer bulamayacaklarını anlayan bu şahıslar koltuk sevdasında olan eski simalardır. Unutulmamalıdır ki, bu şahıslara siyasi değer ve unvan katan Milliyetçi Hareket Partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi sadece bir siyasi parti değildir. MHP büyük bir davanın, büyük bir mücadelenin ve büyük bir ülkünün somut tezahürüdür. Bu sebeple ülkücünün yeni Milliyetçi Hareket Partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanlığı ve tüm teşkilatlarımız Başbuğun açtığı yolda Lider Devlet Bahçelinin izinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Bizler 48 yıllık kutlu ve dualı bu davaya hizmet eden birer kişiyiz. Görevimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz ve hiçbir leke sürmeden de bizden sonra gelecek ülküdaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu sebeple tüm ülküdaşlarımızın gönlü rahat olsun. Son sözümüzü Cennet mekan Başbuğ’umuzun vasiyeti ile noktalayalım, ‘Hepiniz birer Türk Bayrağısınız, Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin.”