Niğde Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın Özbelde Mevkii'nde vatandaşın hizmetine sunduğu millet kıraathanesi vatandaştan ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde vaatleri arasında yer alan ‘Millet Kıraathaneleri projesi' Niğde'de hayat buldu. Kıraathaneyi en çok ziyaret edenler sınavlara hazırlanan öğrenciler. Özbelde Mevkii'nde Kızıl Elma Parkı içerisinde hizmet veren Niğde Belediyesi Millet Kıraathanesi özellikle gençlerden büyük ilgi görüyor. İkinci ayını geride bırakan kıraathanede ücretsiz internet bağlantısı, bilgisayar, kütüphane, çay ve kek gibi hizmetler sunuluyor. Günde ortalama 150 kişi bu hizmetlerden faydalanırken kıraathanede yoğunluk hafta sonu iki katına çıkıyor. Günlük gazetelerini okumak isteyen emekliler de tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu kıraathanede vakit geçiriyor.

Niğde Belediyesi'nin her alanda önemli çalışmaları olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Özkan, “Kıraathaneye kitap okumaya, ders çalışmaya gelen hemşehrilerimize ücretsiz ikramlarda bulunuyoruz. Millet kıraathanesi sayesinde hemşehrilerimiz, kültürel ve eğitimsel faaliyetlerini daha rahat bir ortamda sürdürebiliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Millet Kıraathanelerinin sayısını arttırıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Okuldan çıkıncı hemen millet kıraathanesine gittiklerinin söyleyen çocuklar da, “Buraya gelip ödevlerimizi yapıyoruz. Ödevlerimizi yapmamız için her şey mevcut. İnternet'ten araştırmalarımızı da yapıyoruz. Çay ve kek ikramları da oluyor. Hem arkadaşlarımızla birlikte ders çalışıyor hem de keyifli vakit geçiriyoruz. Ödevlerimizi bitirdikten sonra eve rahatça gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımıza bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.