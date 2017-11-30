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30 Kasım 2017 12:22

Niğde Milletvekili GİK başkanı oldu

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı oldu.

Niğde Milletvekili GİK başkanı oldu

30 Kasım 2017 12:22


Kavaklıoğlu TBMM Genel Kurulunda bugün yapılan İhtisas Komisyonlarına üye belirleme seçiminde AK Parti’den Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olarak seçildi. Güvenlik İstihbarat Komisyon Başkanı seçilen Milletvekili Kavaklıoğlu yaptığı açıklamada; “Komisyon Kuruluş Kanunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ve denetim görevini haiz bir ihtisas komisyonudur. Komisyon, 17 üyeden müteşekkil olup, üyelerin 10’u AK Parti Grubuna, 4’ü CHP Grubuna, 2’si HDP Grubuna, 1’i de MHP Grubuna mensuptur. Komisyon, İçtüzük hükümleri uyarınca bugün toplanarak kendi üyeleri arasından başkan, başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçmiştir” dedi.




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