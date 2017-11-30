Kavaklıoğlu TBMM Genel Kurulunda bugün yapılan İhtisas Komisyonlarına üye belirleme seçiminde AK Parti’den Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olarak seçildi. Güvenlik İstihbarat Komisyon Başkanı seçilen Milletvekili Kavaklıoğlu yaptığı açıklamada; “Komisyon Kuruluş Kanunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ve denetim görevini haiz bir ihtisas komisyonudur. Komisyon, 17 üyeden müteşekkil olup, üyelerin 10’u AK Parti Grubuna, 4’ü CHP Grubuna, 2’si HDP Grubuna, 1’i de MHP Grubuna mensuptur. Komisyon, İçtüzük hükümleri uyarınca bugün toplanarak kendi üyeleri arasından başkan, başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçmiştir” dedi.