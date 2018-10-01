Niğde Müftüsü Gürpınar: "İlimizde cami ve Kur'an kursu ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz"

Polisevinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpınar, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu seneki temasının ‘Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler' olduğunu söyledi.

Hafta kapsamında çeşitli programlar yapılacağını söyleyen Müftü Gürpınar, ''Cami ihtiyacı olan yerlere cami yaptık. İlimizde son 5 yıl içerisinde cami ve Kur'an kursu ihtiyacını gidermek için çok ciddi çalışmalar yapıldı. Din görevliliği göründüğü kadar kolay basit iş değildir. Çok ağır bir vazifedir, çok büyük emaneti omuzlara yüklemek demektir. Camide imam olmak mihrapta peygamber efendimizi temsil etmek demektir. Onun yerinde namaz kıldırmak, onun tevdi ettiği mesajları insanlık alemiyle paylaşmak demektir. Camide hutbe okuyan imam bir yandan devletin otoritesini temsil eden bir anlayış ile o kararları insanlara tevdi eder, diğer yandan ilmi irfanı hikmeti insanlara anlatır” dedi.

Hafta kapsamında Çarşamba günü Kültür Merkezinde panel gerçekleşecek.