Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yeni eğitim-öğretim yılına başladı

2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni açılan bölüm ve programlarla yaklaşık 5 bin yeni öğrenci Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ailesine katıldı.

Başarılı ve güçlü bir yükseköğretim kurumu olarak her geçen gün kalitesini arttıran Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 10 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 4 Bölüm Başkanlığı ile kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam ediyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte tüm öğrencilere başarılı bir eğitim yılı dileyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, “Üniversitemiz her geçen yıl daha da büyüyor, 5 bin üzeri yeni kayıt yaptıran öğrencimiz var, kendilerini bu başarılarından dolayı kutluyor, hem üniversitemize hem de Niğde'ye hoş geldiniz diyorum” dedi.

Üniversitenin nitelikli eğitim öğretim için alt yapısının mevcut olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, şunları kaydetti: "Üniversitemiz her geçen gün eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinin kapasitesini ve niteliğini artırmaya devam etmektedir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize ve tüm akademik personelimize hayırlı olmasını diliyorum”