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07 Mayıs 2018 10:20

Niğde OSB GES ile gelir elde ediyor

Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 16’ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Niğde OSB GES ile gelir elde ediyor

07 Mayıs 2018 10:20


Açılış konuşmasını yapan Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, 2017 yılı faaliyetleri ve 2018 hedefleri hakkında bilgi verdi.


Genel kurula Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, sanayiciler ve davetliler katıldı.


Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş konuşmasında:, ’’GES faaliyete geçmiş, içme suyu için faaliyete geçilmiştir. 7 yıllık emeğimiz olan yaklaşık 6 milyon dolarlık Niğde OSB Güneş Enerji tesisi üretime başlamıştır. Tesisisin tahmini yıllık geliri 1 milyon 425 bin dolardır’’dedi.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, ’’yıl 1994. Niğde’de kaymakam adayı olarak göreve başladığım günler. O yıllarda burası çorak bir arazi görünümdeydi. Fakat Vali olarak geldiğimde Niğde’deki en büyük gelişmenin Niğde OSB’de olduğunu gördüm. OSB’nin yüzde doksan oranında doluluğa ulaştığını, sanayi tesisleri ve çevre düzenlemesiyle ile İlimizin markası haline geldiğini görmek beni çok memnun etti. Bu nedenle sözlerimin başında, İlimiz sanayisinin bu seviyelere gelmesini sağlayan Niğde OSB Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyorum. Niğde OSB’nin bugün geldiği nokta; hiç borcu olmayan, diğer OSB’lerin aksine bakanlıktan alacağı bulunan, bakanlığın mevzuat çalışmalarında görüş ve önerilerine çok önem verdiği OSB olduğunu öğrenmek hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır’’ diye konuştu.




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