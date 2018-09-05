Niğde OSB güneş enerjisiyle elektrik üretiyor

Niğde Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Altunbaş, 6 kWe güce sahip santralde yıllık 10 milyon 700 bin kWh enerji üretileceğini belirtti.

Tesiste toplamda 23 bin adet panelle üretim yaptığını söyleyen Başkan Altunbaş, Orta Anadolu’da ilk sıralarda bulunduklarını söyledi. Altunbaş, "1 megavat 18-20 dönüm arazi üzerinde 6 trafoda uygulandı. Her 1 megavatlık ünitenin trafosuyla toplamda 6 megavat enerji üretmiş oluyoruz. OSB açısından verimli bir tesis oldu. Toplam 6 milyon dolar maliyeti var. Özel bir banka ile kredi çekerek yaptık. Kredimiz 1 yıl ödemesiz 8 yıl ödemeli olacak. Tesisimiz ürettiği enerji ile 6,5 yılda kendini amorti edecek. Aylık faturamız 160 bin dolar civarında. 6,5 sene sonrasında 450-500 bin TL sanayimize gelir bırakacak. Sanayicimizden borçlanma almadık. 7-8 aylık üretimimizde çizelgelerde görüneceği gibi çok işlevsel olarak çalışıyor" dedi.

Karapınar’dan daha verimli

Arazi yapısının uygunluğuyla tek kalemde yapılan tesisin Karapınar Enerji Santrali ile eş değer olduğunu belirten Altunbaş, "Niğde’de ortalama ışınlanma saat 1600-1700 saat civarında. En yakın olan Karapınar Santralidir. Orada tozlaşma yoğunluğu var ama Niğde’de daha iyi bir bölgede’’ diye konuştu.