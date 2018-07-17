Niğde Patates Araştırma Enstitüsü arı gibi çalışıyor

Enstitüde kurulan özel seralarda birçok patates çeşidi melezleme programına alınarak binlerce melez tohum elde ediliyor. Elde edilen bu melez tohumlardan ise yeni yerli çeşitler elde edilmeye çalışılıyor.

Parmak patates ve cipslik çeşitleri üzerinde çalışılacak

Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak; “Yerli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında bu yıl da enstitümüzde kurulan özel seralarda melezleme çalışmalarına başladık. Yani doğada yabancı döllenen bitkilerde arıların yaptığı tozlaşmayı enstitümüzdeki uzmanlarımız patateste kendi elleriyle gerçekleştiriyorlar. Yaptığımız bu çalışmada üreticilerimizin benimsediği, verim unsurları ile kalite özellikleri ön plana çıkan patates çeşitlerini melezleme programlarına alıyoruz. Bu yıl yemeklik çeşitler yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verdik. Özellikle sanayilik çeşit geliştirmek için parmak patates ve cipslik çeşitleri melezleme programına aldık” dedi.

Patates Genetik Tabanı oluşturuldu

Patates Araştırma Enstitüsü bünyesinde yapılan ıslah çalışmaları neticesinde 2007-2017 yılları arasında Türkiye açısından bir rekor olan toplam 720.000 adet melez patates tohumu elde ettiklerini belirten Enstitü Müdürü Uğur Pırlak “Elde edilen bu tohumlarla birlikte ‘Patates Genetik Tabanı’ oluşturulmuş ve patates ıslah çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak altyapı kurulmuştur. Bunun dışında Enstitümüzde patates üreticilerimizin büyük bir sorunu olan patates siğil hastalığına karşı dayanıklılık gösteren çeşitlerden melezleme çalışmaları yapılarak bu hastalığa dayanıklı yerli çeşit geliştirme çalışmaları da sürdürülmektedir” diye konuştu.

8 Adet yerli çeşit tescillendi

Yapılan ıslah çalışmalarıyla birlikte 8 adet tescilli patates çeşitlerinin olduğunu ifade eden Uğur Pırlak 4 adet yerli çeşidin de tescil aşamasında olduğunu söyledi.

Amaçlarının yerli patates tohumluğunda ihtiyacın yurt içi imkânlarla karşılanmasının olduğunu, yakında özel sektöründe devreye girmesiyle birlikte bunun çok kısa bir zamanda mümkün olacağının altını çizdi.