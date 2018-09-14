Niğde polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonları sürüyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler Eski Sanayi içerisinde 01 plakalı araç içinde esrar maddesi ele geçirdi. Toplam daralı ağırlığı 45.40 gram gelen esrar maddesi ele geçiren ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün Hıdırlık mevkiinde de 3 şüpheli şahsı da gözaltına aldı.
Şahıslardan 3 parça halinde 10.54 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli İ.K.'nin ikametinde yapılan aramada da 2 parça halinde 67.40 gram daralı ağırlığında esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi.
Şüpheliler İ.K., M.K. ve Ç.K. hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı.