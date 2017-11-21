Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 14:20

Niğde Şoförler Odası’ndan kış lastiği uyarısı

Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Çarboğa, şehirlerarası yollarda ve şehir içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri kış lastiği ve araç bakımları konusunda uyardı.

Niğde Şoförler Odası’ndan kış lastiği uyarısı

21 Kasım 2017 14:20


Çarboğa, kış lastiği uygulamasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.


Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Çarboğa yaptığı yazılı açıklamada, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012’de yürürlüğe giren Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre şehirlerarası yollarda ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması 1 Aralık 2017 Cuma günü başlayıp 1 Nisan 2018 ‘de sona erecektir. Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanmaya hassasiyet göstermeleri önemlidir. Ayrıca yapılan denetimlerde ticari araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 715 lira para cezası kesileceğini de hatırlatmak isterim” dedi.


Araçların Kış Bakımı da önemli


Sürücülere araç bakımlarını yaptırmaları gerektiği konusunda da hatırlatmalarda bulunan Başkan Çarboğa, şunları söyledi: “Radyatör sistemindeki suyun donmaması için antifiriz kullanılmalıdır. Soğutma sistemini korozyona karşı korumak için yaz-kış kullanılması gereken antifriz, kışın soğutma sisteminin donmasını önler. Kış mevsimi önceden hava filtresini kontrol etmek, temizlemek veya kullanılmayacak durumdaysa değiştirmek gerekir. Yaz aylarında genişleyen V kayışı, özelliğini kaybeder. Kayışı germeniz mümkünse gererek kullanın, aksi takdirde kayışı değiştirmek gerekir. Çünkü gevşek kayış şarjı etkiler, vantilatörün devir daimini yavaşlatır. Dolayısıyla otomobilin sağlıklı çalışmasını etkiler. Ön cam sileceklerinin kış ayarlarının zorlu koşullarında iyi performans göstermesi için aşınmışsa değiştirilmesi gerekir. Yazın bunaltıcı sıcaklarında silecekler çabuk aşınmış olabilir. Silecekleriniz aşınmışsa, kendinizden kolayca değiştirebilirsiniz. Böylece yağmurlu ve karlı havalarda görüşünüz önemli ölçüde artar. Camı temizlemeye yarayan fıskiyeler sudaki kireç nedeniyle zamanla tıkanabilir. Fıskıyelerin uçlarını bir iğne yardımı ile açabilirsiniz. Alkol içermeyen uygun bir cam silecek sıvısı, cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar,donmaktan koruyabilir”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
-2
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç