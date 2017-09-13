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13 Eylül 2017 13:10

Niğde Tarım Fuarı açıldı

‘Niğde 4.

Niğde Tarım Fuarı açıldı

13 Eylül 2017 13:10

Tarım Fuarı’ Ömer Halisdemir meydanında ziyaretçilere açıldı.


Resmi açılışı Perşembe günü yapılacak olan fuarda firmalar çiftçiler için ürünlerini tanıtıyor. Yoğunlukla traktör tanıtımı yapılan fuarda, tarım ürünleri, tohum ve gübrelerle ilgili pek çok alanda tanıtım yapılıyor.


Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Fidancılık, Seracılık, Tohumculuk, Çiçekçilik, süs Bitkileri , Park Bahçe ekipmanları , botanik, sulama Teknolojileri,bilgi teknolojileri, Güneş enerji sistemleri, tohumculuk, patatescilik, Arıcılık, Meyvecilik ve Gıda Fuarı 17 Eylül’e 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak.




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