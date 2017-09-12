Niğde Tarım fuarı açılıyor

Tarım Fuarı” hazırlıklarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. 13 Eylül tarihinde Ömer Halisdemir meydanında gerçekleşecek fuarın 17 Eylül’e kadar devam edeceği ve 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacağı bildirildi.

Fuar Organizatörü Fevzi Atasagun, günümüzde tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerlerin tarım fuarları olduğunu, dünyada ve ülkemizde yapılan tarım fuarlarının tarımdaki yeni gelişmeleri üreticime sunarak teknolojiyi üretenler ile kullananlar arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Atasagun, 13-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Niğde’de Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Fidancılık, Seracılık, Tohumculuk, Çiçekçilik, süs Bitkileri , Park Bahçe ekipmanları , botanik, sulama Teknolojileri,bilgi teknolojileri, Güneş enerji sistemleri, tohumculuk, patatescilik, Arıcılık, Meyvecilik ve Gıda Fuarı düzenleneceğini belirten Atasağun, Niğde 4. Tarım Fuarına 250 firmanın 40 İlden geleceğini, ziyaretçilerin katılımıyla organize edileceğini bildirdi.

Atasağun; “Fuarımızın amacı tarım ve hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesi, yaygınlaştırılması ve tarımla uğraşan çiftçilerimizin, hayvancılık sektörünün sektördeki gelişmeleri makine ve teçhizatları yakından takip etmelerini sağlamaktır. Tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet ve makine ile diğer tarımsal girdilerin sergileneceği ve alım, satım, bilgi alışveriş imkanının elde edileceği tarım fuarında yeni teknoloji ürünü traktörler, biçer döverler, toplam işleme, ekim dikim makineleri, modern sulama alet, makine ve ekipmanları, hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanları, tohum, yem ve katkı maddeleri, ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanları, diğer tarımsal alet, ekipmanları görme, değerlendirme, alım ve satım imkanları oluşacaktır" dedi.