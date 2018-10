Niğde Tarım Fuarı kapılarını açtı

5'inci Niğde Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı. Traktör, tarım aletleri ve tarım ürünlerinin bulunduğu fuar 4 gün boyunca açık kalacak.

Fuarın açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve davetliler katıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek fuarda yaptığı konuşmada, “Ülkemizin tarımsal üretim ihtiyacına büyük katkı sağlayan bölgelerimiz ve illerimiz önem arz etmektedir. Kişi başına düşen tarımsal üretim değeri bakımından ülkemizde 6. sırada olan, sahip olduğu geniş tarım alanlarının yüzde 44'ünde sulu tarım yapabilen, patates ve elma gibi önemli tarım ürünlerinde ülkede lider konumda bulunan Niğde'miz de bu işte bu illerden birisidir. Bu anlamda da ilimizde böyle bir fuarın düzenlenmesi büyük anlam ifade etmektedir. Bilgi çağında yaşadığımız bir dönemde bilinçli üreticiler, düşük maliyetle yüksek verimi mümkün kılacak, teknoloji yoğun üretim modelleri tercih etmektedirler. Diğer taraftan tüketiciler de; gıda güvenliği ve sağlığının çokça tartışıldığı günümüz dünyasında, tercih edecekleri ürünlerin güvenilirliğini çok ciddi sorgular hale gelmiştir. Böyle bir ortam ve ekonomik realite karşısında sizler iki hususa gereken önemi verdiğiniz müddetçe, hem rekabet gücü kazanacaksınız hem de ürettiğiniz ürünler her zaman piyasada tercih edilen ürünler olacaktır. Birincisi; en düşük maliyetle en yüksek verimi almak, ikinci ise; üretimin her aşamasında ve hatta paketleme ve pazarlamada sağlık ve hijyen standartlarını temin etmek. Bu iki konuda başarılı olduğumuzda markalaşmamız ve yüksek karlılık seviyelerine ulaşmamız mümkün olacaktır. İşte tam bu noktada, şuan açılışını yaptığımız Tarım Fuarı, tarımdaki yeni gelişmeleri sizlere sunup yeni teknoloji ve ürünlerle sizleri buluşturacaktır. Diğer taraftan, Fuar boyunca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Üniversitemizin vereceği mini konferanslarla sizlerin bilgi ve donanımı artırılacaktır. Bunun yanında, ilimizde üretilen tarımsal ürünler de tüketicilerin beğenisine sunulacaktır. Bu sayede Niğde İli, her geçen yıl tarım ve tarıma dayalı sanayide artan oranda katma değer üretecek, önemli oranda istihdam ve gelir artışı sağlayacaktır” dedi.

Konuşmalar sonrası fuara katılanlar kurdele keserek açılış gerçekleştirildi. Fuar içerisinde kurulan firmalar ürünlerini tanıtarak katılımcı çiftçilere bilgiler verdiler. 100 firmanın katıldığı fuar Pazar gününe kadar açık kalacak.