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22 Aralık 2016 14:35

Niğde Tıp fakültesi öğrencilerini bekliyor

Niğde Tıp fakültesi öğrencilerini bekliyor

22 Aralık 2016 14:35

Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde Bakanlar Kurulu kararıyla Tıp Fakültesi kurulmasının kesinleşmesinin ardından kampus içerisinde bulunan binaya Tıp Fakültesi tabelası asıldı. Tıp Fakültesi’ne 2017 yılında öğrenci alınacak.
Tıp Fakültesi sürecinde birkaç kadroda sıkıntı doğduğu bu sorunun da ‘Afilasyon’ işleminin erken olması halinde çözüme kavuşturmanın çok daha kolay olacağı belirtildi.
Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda zor olanının Akademik kadro olan kısmı olduğu ifade edilirken, Tıp Fakültesi için 12 Tane belirli alanlarda 12 Öğretim Üyesi zorunluluğu olduğu, bu 12 Öğretim Üyesinden yüzde 80’ni tamamladığı bildirildi.
Akademi kadro için Patoloji bölümünde Patolojide bilimsel yeterliliği olan bir eğitim üyesi bulmada sıkıntı yaşandığı, bu bölümün bulunması halinde akademik kadronun yüzde 100 tamamlanmış olacağı kaydedildi.



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