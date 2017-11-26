Niğde Türk Sağlık Sen Genel kurul yaptı

Olağan Genel Kurul Kongresi Niğde belediyesi Hüdavent Hatun Sosyal Salonunda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan kongrede Adnan Özer gerekli çoğunluğun oyunu alarak tekrar başkanlığa seçildi. 4 yıl daha görev yapacak olan Özer yaptığı konuşmada, “Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız diye çıktığımız yolda kurulduğumuz günden bugüne başımızın hep dik olması bizim en önemli gurur kaynağımızdır" dedi.

Özer, "Cennet vatan Türkiye’mizin son birkaç yılda yaşadığı derin bunalımlar, Parçalanması için yapılanlar ve ihanet zincirine halka olanlara baktığımızda Milli Sivil Toplum örgütlerinin Türkiye için vazgeçilmezliği daha iyi anlaşılmaktadır" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Bunları düşündüğümüzde şükürler olsun ki Türkiye Kamu-Senliyiz, Türk Sağlık-Senliyiz diyoruz. 28 Şubattan 15 Temmuza, çözüm sürecinden toplu sözleşmelerde yaşananlara kadar duruşumuz her zaman hep aynı, inancımız tam tavrımız cesur ve yüreklice, kararımız ise hep doğrudan ve ülkemizden yana olmuştur. Bugünün tatlı su demokratları buldukları deliklere kocaman gövdelerini sıkıştırmaya çalışırken, bizler kesintisiz demokrasi diye alanlara çıkmıştık. 15 Temmuz’da birileri gidişata göre tavır alırken, biz vatan ve millet için tavır aldık. Şehirlere bombalar yığılıp hendekler kazınırken bin vatan evladının şahadetine neden olan çözüm sürecinde akil adam olmayı reddetmiştik. Bizler gerçekleşen enflasyonun üstünde, refah seviyesini arttıran bir ücret talep ederken, Döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması, yıpranma payının verilmesi, ek göstergelerin yükseltilmesi gibi temel taleplerin masada kapağı bile açılmamıştır. Çünkü onlar sadece toplu sözleşmeye gelmeleri için görevlendirilmişlerdir. O masanın hakkını verip çalışanın sorunlarını çözmek için gelmemişlerdir. Sadece toplu sözleşme masası değil hizmet kolumuzda yaşanan sorunlara baktığımızda da çalışanların nasıl bir felakete bizzat bunların eliyle sürüklendiğini görmekteyiz. Döner sermayelerin sabite mahkum edilmesi, sonu gelmez nöbetler, sürekli yeni iş yükleri gibi sorunlar sıra dağlar gibi dizilirken hiçbir şey yapmamayı kendilerine ilke edinmişlerdir. Bugün Sağlık çalışanları ekonomik kayıpları ile geçinemez hale gelmelerinin bir önemli nedeni de yetkilendirilen sendikanın yaptıkları siyasi idare ve yöneticiler karşısındaki el pençe divan tavrıdır. Sağlıkta yönetim sistemi ile yapboz gibi oynanmakta bunun faturası hala ve ısrarla çalışanlara çıkarılmaktadır."