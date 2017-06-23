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23 Haziran 2017 13:45

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu: “Niğde ve Niğdeli hemşerilerim her zaman kalbimde olacak”

Merkez Valiliğine atanan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, veda ziyaretlerinde bulundu.

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu: “Niğde ve Niğdeli hemşerilerim her zaman kalbimde olacak”

23 Haziran 2017 13:45

Yeni Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in ise bayramdan sonra görevine başlayacağı bildirildi.


21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Niğde’deki görevini tamamlayan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu gerçekleştirdiği veda ziyaretinde “Kendimi memleketimde gibi hissettiğim Niğde’yi ve Niğdelileri ömrüm boyunca unutmayacağım. Niğde ve Niğdeli Kardeşlerim her zaman kalbimde olacak.” dedi.


Ziyaretlerine İl Genel Meclisi İle başlayan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, il Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna ve İl Genel Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.


Vali Peynircioğlu, “İl Genel Meclisimizin uyum içerisinde, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine dönük yaptığı çalışmaları nedeni ile kıymetli İl Genel Meclis Başkanımıza ve siz değerli İl Genel Meclis Üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.


Burada gerçekleştirilen ziyaretin ardından Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ı makamında ziyaret eden Vali Ertan Peynircioğlu görev yaptığı süre içerisinde uyumlu ve ahenk içerisinde çalışmalar yapıldığını belirterek, karşılıklı anlayış içerisinde gerçekleşen bu çalışmalarda kendisine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Başkan Faruk Akdoğan’a teşekkür etti.


Belediye Ziyaretinin ardından Vali Peynircioğlu, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ticaret Borsası Başkanı Zafer Uyanık ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.


Son olarak Niğde Gazeteciler Cemiyeti ile ziyaretini tamamlayan Vali Peynircioğlu, Gazeteciler Cemiyet Başkanı Alpaslan Başaran ve Cemiyet Üyeleri ile vedalaştı.


Ziyaretlerinde yaptığı konuşmasında “Niğde’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Peynircioğlu; “Niğde’yi ve Niğdelileri ömrüm boyunca unutmayacağım, her zaman kalbimde olacak.” dedi.




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