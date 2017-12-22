Niğde Valisi öğrencilerle masa tenisi oynadı

Vali Şimşek, Niğde Fen Lisesi, Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi ve Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Liselerini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Şimşek, öğrencilerle masa tenisi ve voleybol oynadı.

Okul Yöneticileri ile okulların fiziki durumları, kapasiteleri, öğrenci sayıları, kantinleri, ulaşımları, güvenlikleri ve spor salonları gibi konu başlıklarının görüşüldüğü toplantılar düzenleyen Şimşek yaptığı değerlendirmede, “Eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve öğrencilerimizin sorunlarını ve taleplerini dinlemek üzere ilimizde bulunan okullarımıza ziyaretlerimiz devam edecek. Eğitimde kalitenin artırılması adına gerek bizler, gerek öğretmenlerimiz, gerekse velilerimiz hep birlikte gayret etmeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimleri için her türlü desteği vermeye hazırız. Ayrıca verdikleri bilgilerden, çalışma ve gayretlerinden dolayı okul yöneticilerine ve öğretmenlerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.