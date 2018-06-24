Niğde Valisi oyunu kullandı

Çiğdem Olgun Şimşek, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Niğde Atatürk Anadolu Lisesinde oy kullandı.

1256 nolu Sandıkta oy verme işleminin ardından bir açıklama yapan Şimşek, seçimlerin rahat bir şekilde ve güven ortamı içerisinde yapılması için, vatandaşın hür iradesinin sandığa özgürce yansıtılmasını temin amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti.

Ülke ve millet olarak çok önemli bir seçime girildiğinin altını çizen Şimşek, “Vatandaşlarımız, demokratik hakları ve vatandaşlık sorumluluklarını sandık başlarına giderek bugün yerine getiriyorlar. Biz de ailece oyumuzu kullandık. Temel amacımız temel hedefimiz vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde oylarını kullanması ve vatandaşımızın hür iradesinin sandıklara en iyi şekilde yansıması. Biz bu doğrultuda ilimizde gerekli tedbirlerimizi aldık planlarımızı yaptık. Çok şükür ki şu ana kadar da herhangi bir olay herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. İnanıyorum ki bundan sonra da yaşanmayacaktır. Ben, bu seçimin milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimde görev alan tüm güvenlik güçlerimize ve sandık görevlilerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.