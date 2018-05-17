Yayınladığı mesajda 19 Mayıs’ın vatanın kurtarılması, milletimizin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması amacıyla atılan tarihi bir adım olduğunu söyleyen Vali Yılmaz Şimşek, açıklmasına şu şekilde devam etti; ‘‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlar karşısında umutları yeşerten, kurtuluş inancını eyleme dönüştüren bir mücadele olmuştur. 19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde fiilen başlayan, milletimizin emsalsiz özverisi ve Yüce Meclisimizin cesur kararlarıyla yürütülen İstiklal Savaşı, millet egemenliğine dayanan, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, zor şartlarla elde edilen Cumhuriyet ve bağımsızlığımızı savunma ve onu muhafaza etmek görevini, en çok güvendiği Türk gençliğine emanet etmiştir.

“Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz, siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz...” sözüyle gençlere verdiği önemi bir kez daha vurgulamış ve 19 Mayıs gününü bayram olarak gençliğe armağan etmiştir.

19 Mayıs’ta başlayan bu mücadelenin ışığında çağdaş, demokratik, laik ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.’’