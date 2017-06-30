Niğde Valisi Yılmaz Şimşek göreve başladı

Bugün Niğde’ye gelerek göreve başlayan Vali Şimşek’i Valilik önünde Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ile protokol üyeleri karşıladı. Çiçeklerle karşılanan Vali Şimşek makamına geçerek burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Niğde’de 1995 yılında Kaymakam adayı olarak görev yaptığını belirten Şimşek, Niğde’yi yakından tanıdığını söyledi. Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ‘‘Niğde halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 23 yıl önce Kaymakam adayı olarak görev yaptığım Niğde iline vali olarak atanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu görevi bize nasip ettiği için rabbime şükrediyorum. İnşallah Niğde’ye hayırlı işler yapmayı nasip eder. Bir gün Niğde’den ayrıldığımızda hayırla yad ediliriz. Bu vesile ile ayrıca beni bu görev layık görerek atayan başta cumhurbaşkanımıza başbakanımıza içişleri bakanımıza teşekkürü borç biliyorum. Bir başka gurur vesilemiz ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde yapmış olduğu kahramanlıkla darbe girişimini seyrini değiştiren ülkemizin kaderini belirleyen şehidimiz Ömer Halisdemir’in ata diyarına atanmakta beni mutlu etti gururlandırdı. İnşallah ailesini en kısa zamanda ziyaret edeceğim. Bu vesile ile şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Belirttiğim gibi Niğde’ye yapancı birisi değilim. Yaklaşık 23 yıl önce 1994 yılının Temmuz ayında Niğde’ye kaymakam adayı olarak başlamıştım. Bu süre zarfında tüm ilçelerini gezdim. 15 gün Çiftlik ilçesinde kaymakam vekilliğinde bulundum. Çamardı’nın elmasını biliyorum, Ulukışla’nın kirazını biliyorum, Fertek’in suyunu içtim. Ben Niğde’ye yabancı değilim. Niğde’nin potansiyelini de biliyorum. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil turizm de sanayi de büyük potansiyeli olan ilimiz. İnşallah bu potansiyeli harekete geçirerek Niğde’mizi hak ettiği yere getireceğiz. Bu yaparken de bir yönetim modeli ile hareket edeceğiz. Sivil toplum örgütlerimizin yerel yönetimlerimizin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızın tüm kamu kuruluşlarındaki yönetici arkadaşlarımızın fikirlerini alacağız. Onlarla iş birliği yaparak Niğde’mizi bölgenin parlayan yıldızı yapacağız. Yine aynı şekilde kamu kurumlarımızın kapısı vatandaşlarımıza açıktır. Ve devlet millet kucaklaşmasını sağlayarak insanlarımızın devlet algı ve olgusunu en üst seviyeye çıkaracağız. Vekillerimize belediye başkanlarımızın üniversitelerimize il genel meclisimizin muhtarlarımızın görüşlerini alacağız. Yakın zamanlarımızda ilçelerimize ziyaretlerde bulunacağız. Tüm kamu kurumlarımızı ziyaret edeceğiz. Ona göre de kendimize yol haritası belirleyeceğiz. Görevimin Niğde halkı ve şahsın için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum Allah yar ve yardımcımız olsun.’’