Niğde Valisinden yeni yıl mesajı

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu 2017 yılının tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını, sağlık ve mutluluklar getirmesini diledi.

Vali Peynircioğlu yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. Peynircioğlu yayımladığı mesajında şunları söyledi:

"’Birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmeye yönelik büyük acılar yaşadığımız terör olaylarına karşı hep birlikte, ele ele vererek ülkemize yönelik amaçlarına ulaşmalarına engel olduğumuz 2016 yılını geride bırakırken, ülkemiz ve ilimiz adına güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2017 yılını sizlerle birlikte karşılamanın mutluğunu yaşıyorum. Yeni bir yıl, yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir. Dünyanın dört bir tarafında devam etmekte olan savaş, terör ve şiddet olaylarının son bulduğu, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin tam olarak yaşandığı bir dünya temennisi ile 2017 yılının ülkemiz, ilimiz ve tüm insanlık için savaştan, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesini dilerim. 2017 yılının tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını, sağlık ve mutluluklar getirmesini diler, tüm çalışma arkadaşlarımın, Niğdeli hemşerilerimin, şehit yakınlarımızın ve Gazilerimizin yeni yılını kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım.’’