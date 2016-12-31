Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 12:19

Niğde Valisinden yeni yıl mesajı

Niğde Valisinden yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 12:19

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu 2017 yılının tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını, sağlık ve mutluluklar getirmesini diledi.
Vali Peynircioğlu yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. Peynircioğlu yayımladığı mesajında şunları söyledi:
"’Birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmeye yönelik büyük acılar yaşadığımız terör olaylarına karşı hep birlikte, ele ele vererek ülkemize yönelik amaçlarına ulaşmalarına engel olduğumuz 2016 yılını geride bırakırken, ülkemiz ve ilimiz adına güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2017 yılını sizlerle birlikte karşılamanın mutluğunu yaşıyorum. Yeni bir yıl, yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir. Dünyanın dört bir tarafında devam etmekte olan savaş, terör ve şiddet olaylarının son bulduğu, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin tam olarak yaşandığı bir dünya temennisi ile 2017 yılının ülkemiz, ilimiz ve tüm insanlık için savaştan, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesini dilerim. 2017 yılının tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını, sağlık ve mutluluklar getirmesini diler, tüm çalışma arkadaşlarımın, Niğdeli hemşerilerimin, şehit yakınlarımızın ve Gazilerimizin yeni yılını kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım.’’



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç